Fundador do Spotify garante fundos necessários para comprar o Arsenal

O Arsenal é prioridade da Kroenke Sports & Entertainment, empresa do empresário multimilionário norte-americano Stan Kroenke, que já deixou claro que não tem intenção de vender. Daniel Ek, que se diz adepto do Arsenal "há 30 anos", está preparado para uma longa batalha.

Um "dono-adepto" para o Arsenal

Ao contrário de Daniel Ek, Stan Kroenke não é adepto do Arsenal e detém vários outros clubes de diversos desportos, todos eles nos EUA: Los Angeles Rams (futebol americano), Denver Nuggets (basquetebol), Colorado Avalanche (hóquei no gelo), Colorado Rapids (futebol), Colorado Mammoth (lacrosse), Los Angeles Gladiators (Overwatch, e-sports) e os recém-formados Los Angeles Guerrillas (Call of Duty, e-sports).

Daniel Ek, que de acordo com o "Telegraph" está a trabalhar com Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira, antigas glórias dos "gunners", para comprar o Arsenal, tem a seu favor o fator de poder ser o dono-adepto. Foi esse o argumento do criador e proprietário do Spotify:

"Só me foco no clube e nos adeptos e em procurar devolver o clube à glória. O fator mais importante, para mim, é que acima de tudo sou um adepto e o meu interesse primordial é que o clube tenha sucesso."