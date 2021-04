Covid-19. Turquia substitui Canadá no Mundial de Fórmula 1

A organização do Mundial de Fórmula 1 anunciou, esta quarta-feira, que a sétima corrida do calendário vai realizar-se na Turquia em vez do Canadá devido às restrições a viagens impostas no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.

No site oficial, a organização explica se tornou "impossível" para a Fórmula 1 entrar no Canadá sem uma quarentena obrigatória de 14 dias", o que levou à alteração. O Grande Prémio do Canadá, de 11 a 13 de junho, passa, assim, a ser o Grande Prémio da Turquia.

"Embora seja dececionante não podermos ir ao Canadá esta época, estamos entusiasmados por confirmar que a Turquia organizará um Grande Prémio em 2021, depois de uma fantástica corrida na temporada passada", afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, citado na notícia da organização.

Ainda assim, a F1 mantém a confiança no Canadá e anuncia, desde já, a extensão do contrato com o Grande Prémio norte-americano por mais dois anos. Ou seja, se tudo correr bem, Lewis Hamilton e companhia regressarão a terras canadianas em 2022 e 2023.

Este fim de semana, a Fórmula 1 faz casa em Portimão. O GP de Portugal realiza-se entre 30 de abril e 2 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve. A corrida está marcada para domingo, às 15h00.