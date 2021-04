Fechado o longo processo de divórcio entre a UE e o Reino Unido

O Parlamento Europeu anuncia que ratificou o chamado Acordo de Comércio e Cooperação, que vai regular as relações entre Bruxelas e Londres no pós-Brexit.

O acordo foi aprovado com 660 votos a favor, cinco contra e 32 abstenções numa votação realizada na terça-feira, mas cujo resultado foi anunciado apenas esta manhã, na abertura do terceiro dia da sessão plenária que decorre em Bruxelas.

O Acordo de Comércio e Cooperação pós-‘Brexit negociado entre o Reino Unido e a UE foi concluído em 24 de dezembro de 2020 e começou a ser aplicado provisoriamente em 1 de janeiro, com um prazo para a sua ratificação até à próxima sexta-feira, 30 de abril, para permitir a conclusão da revisão jurídico-linguística do texto e respetiva aprovação pelo Parlamento Europeu.

A votação no hemiciclo teve lugar depois de, em 15 de abril, as comissões dos Negócios Estrangeiros e do Comércio do PE terem finalmente votado a favor do acordo comercial e de cooperação pós-Brexit, abrindo caminho para sua ratificação final.

As comissões parlamentares haviam suspendido a votação em março, em protesto contra as alterações britânicas nos acordos comerciais na Irlanda do Norte, que Bruxelas diz violarem os termos do Acordo de Saída do ‘Brexit’, tendo por isso aberto um processo de infração a Londres.