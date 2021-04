Alerta de phishing. Contribuintes estão a receber email falso das Finanças

A Autoridade Tributária (AT) alerta para um email falso que está a ser enviado aos contribuintes em nome das Finanças e deixa recomendações.

É um esquema de “phishing” que visa levar o utilizador a clicar no link, que consta no corpo do email, e assim obter informaçoes confidenciais.

“Alguns contribuintes estão a receber um e-mail com um link. Se receber este e-mail deve eliminá-lo de imediato”, alerta a AT na sua página oficial de Facebook.

O mail fraudulento usa como chamariz os reembolsos do IRS, numa altura em que está a decorrer a campanha de entrega da declaração.

Por isso, a curta mensagem Finanças recomenda que os contribuintes consultem o folheto sobre segurança informática.