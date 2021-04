Que impacto teve a última crise no encerramento das empresas em Portugal? E como afetou o crédito malparado? Que peso têm as empresas "zombie" na economia nacional?

Entre 2008 e 2013, a percentagem de empresas com crédito malparado aumentou para quase o dobro. Partindo da realidade portuguesa, este estudo analisa o efeito das recessões económicas na dinâmica empresarial e mostra que as crises económicas agudas podem retirar empresas produtivas do mercado, tonando-se mais difícil a recuperação no período pós-crise.

Além do coordenador do estudo, Carlos Carreira, Professor e investigador da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, convidámos Diana Bonfim, Economista do Banco de Portugal e Professora na Universidade Católica, para conversar connosco.

Um debate moderado pelo jornalista José Pedro Frazão numa parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A não perder!