Neto engenhocas inventa maquineta para avó mandar e receber mensagens

Em tempo de pandemia, quando muitos idosos viram-se privados de contactar os seus familiares, em Espanha, um neto inventou um aparelho para ajudar a avó, de 96 anos, a saber dos netos.

Assim surgiu o Yayagram. O aparelho permite mandar mensagens para oito pessoas e só para essas oito pessoas, tem um microfone e uma impressora térmica incorporados.

Como é que funciona? A avó, quando quer mandar uma mensagem para o neto número 1, por exemplo, liga um cabo, carrega num botão e grava uma mensagem de voz. O aparelho envia essa mensagem para o telemóvel do neto.

Na resposta, o neto envia uma mensagem escrita que, assim que é recebida pela máquina, imprime num papel que a avó pode manusear e ler sem ter de recorrer a um ecrã.

A má notícia é que o produto não está para venda ao público, mas os detalhes de construção do aparelho estão disponíveis com bastante pormenor no Twitter.