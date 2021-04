José Eduardo também viu penálti, mas comportamento de Sérgio "não é aceitável"

José Eduardo, antigo jogador campeão pelo Sporting, dá razão ao FC Porto numa das críticas sobre a arbitragem no empate (1-1) no terreno do Moreirense, no entanto, considera inadmissível a forma como os responsáveis portistas protestaram no final do encontro.

Em declarações a Bola Branca, o antigo jogador e adepto sportinguista admite que o FC Porto tem razão em "pelo menos uma situação". Algo evitável, pois "o árbitro tem uma ferramenta extraordinária", o videoárbitro, que "tem de ver o lance" quando há dúvidas:

"Há um lance sobre o Francisco Conceição que me parece claramente penálti. Mas isso não justifica comportamentos desviantes constantes da parte de pessoas de grande responsabilidade e que são imagem de marca das suas entidades e que são marca no futebol profissional. Não pode. Não é aceitável. Todas as razões que possam ter, deixam de as ter."

José Eduardo estende esta crítica a responsáveis de outros clubes, que estiveram envolvidos em picardias na jornada 29 do campeonato.

"Responsáveis com esta relevância, presidentes, treinadores, diretores, não podem fazer isto. Estou com imenso cuidado no sentido de não individualizar, porque, se quisermos ir ver, só neste fim de semana, houve responsáveis de três clubes que estiveram envolvidos em situações lamentáveis", assinala o antigo defesa verde e branco.