Conselho de Disciplina abre processo a Hugo Viana e ao Sporting

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares ao Sporting e a Hugo Viana, diretor-desportivo do clube, depois do jogo de domingo contra o Sporting de Braga, na Pedreita.

Hugo Viana invadiu o camarote de emissão do canal do clube bracarense e envolveu-se numa discussão com António Caldas, comentador desportivo afeto ao Sporting de Braga. Sporting é também alvo de processo disciplinar.

Rúben Amorim também foi multado em 383 euros por não ter utilizado máscara no camarote, motivo que até levou à intervenção policial.

"No decurso de toda a primeira parte do jogo e parte da segunda, esteve em permanência sem envergar máscara protectora, situação que, inclusivamente, levou a que o coordenador de segurança do evento solicitasse a presença de agentes da força polícial destacada, os quais advertiram o referido agente desportivo no sentido de colocar a máscara, o que fez de forma pontual até final do jogo", pode ler-se no mapa de castigos.

O treinador de guarda-redes, Jorge Vital, foi suspenso por oito dias e viu uma multa de 5100 euros por palavras à equipa de arbitragem, depois do cartão amarelo mostrado a Antonio Adán, que impede o guarda-redes de estar disponível para o jogo com o Nacional.

"Eu já sabia. Isto é uma vergonha. Eu já sabia que vocês iam dar amarelo ao guarda-redes para o tirar do próximo jogo. É uma vergonha isto", terá dito Vital.