​Dragão dá mais força ao leão

Depois da vitória muito sofrida alcançada pelo Sporting na Pedreira frente ao Braga, a expectativa era transportada para o dia seguinte, com o calendário a indicar dificuldades acrescidas para Benfica e FCPorto.



Com os três pontos averbados pelos leões na capital do Minho era fácil imaginar um acréscimo de pressão para ambos, dado o facto de a distância entre todos eles ter diminuído ao contrário daquilo para que apontavam quase todas as previsões.

E, de facto, aquilo a que assistimos no estádio da Luz e em Moreira de Cónegos deixou bem à vista esse estado de alma dos dois grandes clubes que, afinal, passaram a ter necessidade de fazer novas contas à vida.

O Benfica voltou às exibições abaixo de sofríveis, e só lhe foi possível não ser desfeiteado pelo Santa Clara, porque um dos jogadores da formação açoriana fez tudo ao contrário e marcou um golo na baliza errada. No entanto, a equipa de Ponta Delgada deixou em Lisboa uma imagem de grande qualidade, a confirmar que é, realmente, um dos “casos” da temporada quase a terminar.

Mais tarde, em Moreira de Cónegos, aos portistas foram colocados problemas que a má condição de alguns dos seus jogadores teve dificuldades em esconder.

Ainda assim, a equipa de Sérgio Conceição foi capaz de reverter o resultado negativo que transportou do primeiro tempo, e não fora a má atuação do juiz de campo poderia, inclusive, acabar a noite somando os três pontos que chegaram a parecer ao seu alcance.

Mas, porque não aconteceu, o Sporting ficou mais respaldado por uma diferença pontual que é agora bem mais confortável.

A ideia da conquista do título, que já estava a gerar algumas desconfianças, ficou assim bem mais reforçada, pelo que passou a competir, mais do que nunca, ao grupo de Rúben Amorim se quiser manter no pódio, de todos, o mais cobiçado lugar.