Fátima une-se ao Papa na “maratona” de oração pelo fim da pandemia

O Santuário de Fátima vai unir-se ao pedido de oração pelo fim da pandemia que o Papa Francisco lançou a 30 santuários de todo o mundo no mês de maio. De acordo com a informação divulgada pelo gabinete de comunicação do Santuário, “o Rosário vai ser recitado às 17h00 do dia 13 de maio, na Capelinha das Aparições, pelo cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima”, e será transmitido em direto para todo o mundo “através dos media do Vaticano, e nas redes sociais do Santuário de Fátima, youtube e facebook”.



A nota do Santuário de Fátima esclarece, ainda, que “simbolicamente, a oração do Rosário foi agendada para o dia em que se assinala o 104º aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora” aos pastorinhos, e na data em que em 2017 o Papa Francisco canonizou dois dos videntes, os irmãos Francisco e Jacinta Marto.

A iniciativa do Papa para invocar o fim da pandemia decorrerá todos os dias do próximo mês, sempre às 18 horas, hora de Roma (menos 1 hora em Lisboa). Está previsto que o Papa Francisco participe na oração do Terço no primeiro e no último dia de maio.