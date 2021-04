Cristãos de Lisboa convidados a participar em inquérito "online"

O Patriarcado de Lisboa lançou, no início de abril, um processo de avaliação do Sínodo Diocesano. Os cristãos da diocese começaram por ser convidados a “revisitar tudo o que aconteceu” desde 2014, sendo que para isso, o documentário tornado público esta terça-feira pode dar uma boa ajuda. A segunda etapa é responderem a um inquérito.

“Começa hoje, dia 27 de abril, e vai decorrer até dia 16 de maio. Podem encontrar esse questionário no site do Patriarcado, mas também o vamos divulgar nas redes sociais da diocese”, explica à Renascença o cónego Rui Pedro Carvalho, secretário do Sínodo Diocesano de Lisboa, que espera que muitos possam participar.

“Todos os cristãos são desafiados a participar neste processo de avaliação, quer vendo o documentário, quer com reuniões de grupo ou momentos de oração, quer respondendo agora ao questionário”, sublinha.

Os resultados da consulta servirão de base ao documento de trabalho que será analisado na assembleia diocesana de avaliação do Sínodo, que vai decorrer a 18 e 19 de junho.

Mas, o que é que pode mudar na vida da Igreja em Lisboa depois disto? O cónego Rui Pedro garante que muita coisa já mudou. “Lembro que o Sínodo surgiu no contexto dos 300 anos do Patriarcado de Lisboa, e da receção da Exortação Apostólica do Papa Francisco ‘Evangelii Gaudium’ (‘A Alegria do Evangelho’). No fundo, o caminho sinodal foi trazer esta Exortação para a vida da diocese, o que já nos trouxe muita coisa”, assegura.

“Trouxe-nos em primeiro lugar a sinodalidade, ajudou-nos a fazer um caminho conjunto, em que leigos, fiéis, toda a comunidade cristã caminha em conjunto. Acho que essa foi a grande mais valia que já foi acontecendo ao longo destes anos”, refere o cónego Rui Pedro, acrescentando que “também trouxe este apelo do Papa a uma Igreja em saída, ao encontro de tantas periferias existenciais”, afirma.