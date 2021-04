Mbemba e Corona falham regresso ao trabalho do FC Porto

Mbemba e Jesús Corona não treinaram esta terça-feira, no regresso do FC Porto ao trabalho depois do empate da última noite em Moreira de Cónegos

De acordo com o boletim clínico, os dois apresentam fadiga muscular, sem mais detalhes dados pelos azuis e brancos. Os dois jogadores saíram aos 65 minutos de jogo com queixas físicas.

Mbaye (treino integrado condicionado) e Zaidu (treino integrado condicionado) continuam a figurar no boletim clínico. O resto do plantel arrancou a preparação para a receção ao Famalicão. O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h00.

O FC Porto-Famalicão joga-se na sexta-feira, no Estádio do Dragão, às 21h15, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.