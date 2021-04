Guilherme Aguiar diz que FC Porto foi "roubado por uma arbitragem encomendada"

José Guilherme Aguiar tece duras críticas e lança suspeitas sobre o árbitro principal, Hugo Miguel, e o videoárbitro (VAR), António Nobre, do empate (1-1) do FC Porto em casa do Moreirense, que deixou a equipa de Sérgio Conceição a seis pontos do líder do campeonato, o Sporting.

"Foi uma arbitragem encomendada que roubou o FC Porto", acusa o antigo vice-presidente portista, em declarações a Bola Branca.

Guilherme Aguiar considera que o FC Porto "foi roubado em três penáltis, por um árbitro de competência duvidosa que fica clara no amarelo ao Pepe". "Parecia um recado para não jogar a partida a seguir. E o Sérgio Conceição não se consegue conter, com razão", remata.