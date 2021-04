APAF pede "consequências exemplares" para Sérgio e responsáveis do FC Porto

"De qualquer pessoa, clube ou divisão. Agiremos, judicialmente, como sempre o fizemos, contra todos os comportamentos impróprios e contra qualquer elemento da Arbitragem. Temos esperança que a sensação de impunidade não perdure muito mais tempo no Futebol português. O Futebol é de todos e para todos", lê-se na nota oficial da APAF.

Tal como Bola Branca avançou, a APAF fez queixa de Sérgio Conceição e restantes elementos do FC Porto ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Neste comunicado, pede "consequências exemplares para quem transcende o limite do aceitável.

Na segunda-feira, após o apito final em Moreira de Cónegos, foi visível a insatisfação de Sérgio Conceição e de outros elementos do FC Porto na forma como se dirigiram ao árbitro Hugo Miguel. Os excessos de linguagem e todos os atos considerados impróprios fazem parte do relatório do árbitro e irão ser apensos ao processo da APAF.

A Associação de Árbitros reconhece que o futebol "é um jogo de paixões". No entanto, faz questão de sublinhar, também, que esse argumento "não deve ser o escudo protetor de comportamentos inapropriados e que coloquem em causa a honorabilidade de outro profissional":

"O Futebol não é uma bolha onde a ameaça, o insulto e a falta de respeito por outro colega seja aceite como normal, muito menos com tanta visibilidade e grandeza, mesmo sem público nas bancadas."