Um em cada 5 portugueses tem-se sentido "em baixo" devido às medidas de distanciamento

Olhando para uma estimativa do que pode acontecer em julho, Baltazar Nunes refere que, a manter-se a pandemia controlada, nesse mês prevê-se que estejam ocupadas 100 camas de enfermaria com doentes Covid e cerca de 30 em cuidados intensivos.

Refere que os dados indicam que o valor do R regista um valor de 0,99 , o que representa um decréscimo. Falando sobre a evolução da incidência e transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2, o especialista adianta que a tendência é de estabilidade e que "muito dificilmente evoluiremos para qualquer um dos cenários". No entanto, a existir evolução, "é para uma decréscimo muito ligeiro".

A mortalidade "com evolução muito positiva, decrescente, com cinco mortes por milhão de habitantes e tendência decrescente".

A incidência de casos no grupo etário 0-9 diminuiu, mas aumentou bastante no grupo 10-20 anos. Estes grupos "não geram especial preocupação porque têm curso de doença positivo".

João Paulo Gomes, do INSA – evolução das variantes

A vigilância genética é feita todos os meses, através de amostra positivas enviadas pelos laboratórios. A previsão para o mês de abril é que tenhamos cerca de 1.800 vírus sequenciados. Na última semana, sequenciámos 550 vírus do 1.800 que se pretende sequenciar neste mês.

A variante do Reino Unido está com uma incidência de 89/90% nos casos positivos em Portugal. É a mais contagiosa com que já nos deparámos.

No que se refere à variante do Brasil, de Manaus, Portugal está com 73 casos, 44 dos quais detetados nas últimas duas semanas. Começa a ser mais preocupante, decorrente da reabertura de fronteiras.

Todos os países registaram, nestas semanas, uma tendência crescente de novas confirmações associadas a esta variante.

Quanto à variante da África do Sul, a mesma tendência geral nos países, sendo que em Portugal há 64 casos, 11 dos quais detetados nas últimas duas semanas.

Nesta semana, foram detetados os primeiros seis casos da variante indiana, todos na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

Todos estes casos são comunicados em tempo real à DGS, de modo a quebrar as cadeias de transmissão.

"Num tempo de variantes, em que parece que todos os dias surge uma num país", João Paulo Gomes diz ser normal que caminhemos para termos uma imunidade de grupo, com maior número de infetados e maior taxa de vacinação. Neste momento, o vírus está a lidar com uma população cada vez mais imune e é expectável que apenas os vírus que sejam capazes de ludibriar o nosso sistema imunitário vinguem, refere.



"Nada do que está a aparecer agora é novo. Eventualmente o que é novo é o tipo de mutações", esclarece ainda. "O cenário com que nos temos deparado nos últimos meses é o mesmo com que nos vamos deparar nos próximos meses. As mutações estão relacionadas com a capacidade do vírus de lidar com a imunidade que vamos criando", acrescenta.

As vacinas estão a portar-se "muitíssimo bem" em relação às variantes do Reino Unido, do Brasil e da África do Sul, pelo menos nas consequências mais gravosas.

"Situação epidemiológica em Portugal no que toca às variantes faladas não impede a continuação do plano de desconfinamento", conclui o especialista.





Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto – "viagem pela vacinação"



Um dos primeiros dados avançados é que a percentagem de pessoas que quer ser vacinada é maior entre os mais velhos do que entre os mais novos e maior entre quem tem rendimentos mais confortáveis.

"Sem vacina teríamos um retorno a um pico como o que vivemos há uns meses", disse o especialista, sublinhando a relevância do processo de vacinação. Com vacinas "podemos olhar com tranquilidade para a evolução" da pandemia, frisou.

"A probabilidade de morrer com Covid é atualmente de 0,5%", disse Henrique Barros, destacando as melhorias face a meses anteriores.

Henrique Barros referiu ainda que uma pessoa infetada com a variante do Reino Unido tem maior probabilidade de morrer do que se for infetada com outra variante. O especialista referiu ainda que não há casos de morte identificados relacionados com a variante brasileira.