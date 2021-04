Portugal ativa Instrumento de Resposta Rápida para apoiar projetos em Moçambique

Portugal vai apoiar com 250 mil euros duas organizações não governamentais que estão a operar no norte de Moçambique, na zona mais afetada pelos recentes ataques terroristas.

Uma verba que, segundo o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, vai servir para ajudar famílias de acolhimento, mulheres e crianças.

“Isto é um instrumento de resposta rápida (IRR). Ele foi lançado a semana passada, houve candidaturas num prazo de 72 horas e, a partir deste momento, as ONGD’s poderão começar a implementar os projetos e a receber o cofinanciamento que lhe será pago pelo instituto Camões”, explicou o governante à Renascença.

De acordo com secretário de Estado, no âmbito do IRR, foram apresentados cinco projetos, por cinco Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) nacionais, tendo sido selecionados os projetos da HELPO e da OIKOS.

“O projeto da Helpo tem por objetivo melhorar a segurança alimentar às famílias deslocadas na cidade de Pemba, no bairro de Mahate, com a entrega de kits de sobrevivência e rastreios nutricionais a mulheres grávidas e crianças. É um projeto com o qual a Helpo pretende apoiar diretamente mais de 7000 crianças, quase 80 mulheres e 460 famílias de acolhimento”, adianta Francisco André.

Já o projeto da Oikos, segundo o secretário de Estado, “é no distrito de Montepuez, visa a distribuição de elementos e bens essenciais na área da higiene e da preparação de alimentos também às famílias que estão deslocadas e às famílias de acolhimento que recebem pessoas deslocadas”.