Normalizada circulação na A1 no sentido Sul/Norte junto a Torres Novas

A circulação na autoestrada do Norte (A1), no sentido Sul/Norte, junto ao nó de Torres Novas (Santarém), foi normalizada cerca das 20h45 desta terça-feira, depois de ter estado condicionada devido a um incêndio num camião, disse fonte da GNR.

Segundo a fonte, na sequência de um incêndio num pesado de mercadorias, que transportava madeira, foram cortadas, entre as 16h17 e as 20h45, as vias da direita e central, tendo o trânsito sido escoado pela via da esquerda.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa que o alerta do incêndio no camião, ocorrido ao quilómetro 99, sentido Sul/Norte, da A1, foi recebido às 15h55, tendo estado no local 18 elementos e sete viaturas das corporações de bombeiros de Torres Novas, Alcanena e Minde.

O CDOS de Santarém adiantou ainda que não houve feridos a registar.