Mais cinco mortos e 353 infetados com Covid-19. R mantém-se a 1

O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que, nas últimas 24 horas, morreram mais cinco pessoas com Covid-19 e há registo de 353 novas infeções.

De acordo com o documento, o valor do R no continente mantém-se no 1 e a nível nacional a 0,99.

O número de casos ativos regista novo recuo, para 23.816, menos 846 do que ontem. Os internamentos também descem. Há, agora, 346 pessoas internadas com Covid, menos 19 do que ontem, das quais 86 em cuidados intensivos (menos cinco do que ontem).

Por regiões, o Norte regista cerca de metade dos novos casos (154), seguida de Lisboa e Vale do Tejo com 81, o Centro com 47, o Alentejo com 28 e o Algarve com 10. Nas regiões autónomas, a Madeira confirmou 20 novos casos e os Açores 13.

A faixa etária com mais casos novos é a entre os 40 e os 49 anos, com 91 casos novos, seguida da faixa entre os 60 e os 69 anos com 89 casos. A faixa entre os 30 e os 39 anos registou 74 novos casos e, acima dos 80 anos, 52 novas infeções.



Já as vítimas mortais, duas foram em Lisboa e Vale do Tejo e três no Centro.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 834.991 casos da doença, dos quais 16.970 morreram e 794.205 conseguiram recuperar.

Também segundo informação da DGS, até ao momento foram administradas em Portugal Continental 2.962.794 doses da vacina, sendo que 796.791 pessoas têm duas doses e 2.166.003 a primeira.