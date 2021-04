Lisboa tem os primeiros semáforos do mundo para daltónicos

Na prática são símbolos que permitem às pessoas com perturbação visual distinguirem as cores. Ao vermelho está associado um triângulo e ao verde uma diagonal por cima de um triângulo.

São um "acréscimo" às luzes, vermelha e verde. Têm por base o código ColorADD, criado por um designer português, e que já foi aplicado no metro do Porto, na Carris, nos hospitais de São João e dos Capuchos, nos parques da EMEL, em estádios de futebol e agora, também nos semáforos.

"Não faço ideia o que seja aquele símbolo ali, no semáforo". A caminho do trabalho, Ester Alves já reparou que, há já alguns dias, os semáforos para peões no cruzamento da Avenida da República com a Avenida Duque de Ávila têm - para alem de mais brilho, por serem novos - têm uns sinais no canto superior esquerdo. Mas não sabe o que são.

No Dia Europeu da Segurança Rodoviária a Renascença dá a conhecer um projeto-piloto pioneiro no mundo. Os primeiros semáforos para daltónicos foram colocados, à experiência, num cruzamento de Lisboa, a pensar nos cerca de 500 mil portugueses daltónicos.

Instalação fácil

As atuais luzes dos semáforos não têm de sofrer grandes alterações para instalar este sistema. No canto superior esquerdo será colocado este código, " e assim que o semáforo acende, é facilmente identificável por quem for daltónico", explica Miguel Oliveira, do grupo ETRA Portugal, que adaptou os semáforos com este código para daltónicos.

Para as câmaras municipais que aderirem a este projeto, e que pretendam aplicá-lo, será o mesmo que já suportam com a atual substituição das óticas existentes, que passam a ter no canto superior esquerdo um triângulo, para o vermelho, e uma diagonal por cima de um triangulo, para o verde.

De Lisboa para o mundo

A EMEL - Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa, parceira neste projeto piloto, está a monitorizar o impacto destes novos semáforos para depois avaliar se faz sentido espalhá-los pela cidade. Não só nos semáforos para peões, mas eventualmente, também nos semáforos para condutores.

Mas a ideia não se fica por Lisboa. "Neste momento estamos a comunicar com outras autarquias, como a do Porto, com quem já tivemos uma reunião preliminar", explica Miguel Oliveira.

O grupo já entrou também em contacto com autarquias como Madrid, Valência, Barcelona e Vigo, assim como a várias cidades da América Latina, onde a empresa está há décadas instalada.