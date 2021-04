Jovens que mataram e desmembraram amigo conhecem sentença

As duas jovens mulheres que mataram e desmembraram um amigo para lhe roubar a herança, no Algarve, conhecem esta terça-feira a sentença. A acusação pede penas de prisão superiores a 20 anos.

Maria Malveiro e Mariana Fonseca, respetivamente segurança e enfermeira, são acusadas de um rol de crimes, incluindo homicídio qualificado, profanação de cadáver, acesso ilegítimo, burla informática, roubo simples e uso de veículo, praticados em abril de 2020.

A reconstrução do crime, feita pelo Ministério Público com base em provas e na confissão das suspeitas, parece um episódio da série “Dexter”, e segundo a acusação foi precisamente essa a inspiração para as duas mulheres, que estavam numa relação amorosa. Isso e os 70 mil euros de indemnização que Diogo Gonçalves, de 21 anos, recebeu pelo atropelamento da sua mãe.

Mas as coisas não correram como correm na televisão. Quando as duas mulheres tentaram desfazer-se do corpo cometeram um erro ao lançar o torso do cadáver desmembrado de uma falésia, mas não caiu na água, fornecendo provas cruciais para a Polícia Judiciária.

Pouco depois Mariana e Maria foram detidas. Provas não faltam, incluindo filmagens de levantamentos de dinheiro. Ainda assim, dos 70 mil euros apenas conseguiram subtrair dois mil.

O que aconteceu na noite do crime não é fácil de confirmar, uma vez que as duas suspeitas apresentam versões contraditórias. Não foi sempre assim. No início Maria admitiu ter cometido o homicídio e ter desmembrado o corpo, mas, entretanto, a relação entre as duas terminou na prisão e agora acusam-se uma à outra.