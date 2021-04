Indigitada nova administração da RTP

O Conselho Geral Independente (CGI) indigitou a nova administração da RTP liderada por Nicolau Santos, que inclui Hugo Graça Figueiredo e Ana dos Santos Dias, que transitam da equipa de gestão anterior, segundo foi divulgado esta terça-feira.

Ana Santos Dias fica responsável pela área financeira, "após parecer prévio favorável do membro do Governo responsável pela área das Finanças", lê-se no comunicado.

De acordo com os estatutos da RTP, "o Conselho Geral Independente, por decisão unânime tomada na sua reunião do dia 26 de abril, indigitou para membros do Conselho de Administração da RTP para o mandato 2021-2023, de acordo com o projeto estratégico para a sociedade apresentado por estes".

A nova administração é constituída por Nicolau Santos, jornalista e presidente cessante da Lusa, a que se juntam Hugo Graça Figueiredo e Ana Isabel dos Santos Dias, ambos administradores da equipa de gestão anterior, presidida por Gonçalo Reis.

No momento em que vai cessar funções o anterior presidente, Gonçalo Reis, "o CGI realça o seu contributo liderante e decisivo, durante dois mandatos, para a afirmação da RTP como serviço público de media diferenciado e de qualidade e como marca de prestígio e credibilidade, assegurando simultaneamente, apesar de todas as dificuldades, a estabilidade da empresa num quadro de recuperação económica e de sustentabilidade financeira".

Com a indigitação da nova administração da RTP, aguarda-se a indicação de quem vai presidir à agência Lusa.