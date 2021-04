Fim do estado de emergência em debate na reunião do Infarmed

Veja também:

A caminho da última fase de desconfinamento, especialistas em saúde pública e políticos reúnem-se esta terça-feira. A sessão sobre a “situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal” decorre no Infarmed, em Lisboa.

A 20.ª reunião ocorre na semana em que o Governo vai decidir se Portugal avança para a quarta e última fase do plano de desconfinamento, que está prevista iniciar-se a 3 de maio.

O atual período de estado de emergência – o 15.º decretado pelo Presidente da República no atual contexto de pandemia – termina às 23h59 de sexta-feira, 30 de abril.

Na terça-feira, o primeiro-ministro disse ter a "esperança" de que o país possa dar, na próxima semana, o "passo que falta" no processo a "conta gotas" de reabertura da atividade económica e social após o confinamento.

O Presidente da República ouve, esta tarde, os partidos sobre o possível fim do estado de emergência, que já disse esperar que terminasse nesta sexta-feira, 30 de abril, o que fez depender dos dados da Covid-19 em Portugal.



O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal subiu para 0,99, enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 70,4, segundo os dados da DGS divulgados na segunda-feira.

Estes indicadores – uma incidência de números de casos de Covid-19 abaixo dos 120 por 100 mil habitantes e índice de transmissibilidade (Rt) inferior a 1 – são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento que está em curso.

Na segunda-feira, a DGS divulgou que nas últimas 24 horas não houve registo de mortes relacionadas com a Covid-19 em Portugal, onde desde março do ano passado já morreram perto de 17 mil pessoas com a doença e, somente num dia, em 3 de agosto, não tinha havido mortes.