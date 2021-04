Desconfinamento. Portugal está “em condições” para avançar

Veja também:

A situação da Covid-19 em Portugal tem evoluído de uma forma muito positiva, pelo que nesta altura estamos preparados para o último passo do plano de desconfinamento, uma fase que inclui um risco acrescido que é o regresso do desporto.

O diagnóstico é feito pelo Presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, Paulo Paixão, que em entrevista à Renascença, admite que foi surpreendido pelos números que colocam o país entre os melhores da Europa.

No dia em que o Governo volta a ouvir os especialistas em mais uma reunião no Infarmed, Paulo Paixão não mostra qualquer reserva quanto à abertura das fronteiras, embora sublinhe que é necessário reforçar os controlos sobre os viajantes do Brasil.

A poucos dias da quarta fase do plano de desconfinamento, o Rt voltou a subir, está agora muito próximo de 1, temos 70,4 casos por 100 mil habitantes. Acredita que estamos em condições de dar mais este passo já na segunda-feira?

Eu penso que sim. É evidente que temos de ir apalpando o terreno, mas os números são ótimos. Honestamente, não esperaria – e disse-o há um mês – que estivéssemos a passar tão bem nesta fase. Pensei que, com a Páscoa e com o início do desconfinamento, os números aumentassem.

Nós estamos numa situação muito excecional: somos o segundo melhor país de toda a Europa. Só há três países em toda a União Europeia com menos de 120 casos por 100 mil habitantes e nós somos um deles. E realmente, com a passagem das semanas, temos mantido. É verdade que tem havido algumas oscilações do Rt, mas não subiu tanto quanto se temia, porque quando nos aproximamos do 1, os epidemiologistas temeram que continuasse a trepar e o número de casos começasse a aumentar. Não tem acontecido e, portanto, respondendo à sua questão, eu acho que temos condições neste momento para ir avançando.

Agora, obviamente, cada passo que se dá em frente é sempre um risco acrescido. Já demos um passo importante, que até agora não se refletiu num aumento significativo de casos: estou a referir-me à abertura das escolas mas, sobretudo, à abertura das universidades e do ensino secundário, porque é um grupo de maior risco do que eram as crianças. Aparentemente, continua a correr bem. Agora, este novo passo tem alguns riscos acrescidos.

Quais são os riscos acrescidos?

Por exemplo, a abertura dos ginásios e o desporto. Não tenho nada contra o desporto, antes pelo contrário, mas representa um risco acrescido, claramente. Veja-se o exemplo do futebol profissional, onde há testes semanais e mesmo assim continuam a surgir casos. E numa situação muito controlada. Agora como é que nós vamos controlar milhares e milhares de pessoas que voltam para o desporto? Porque não estou a ver nós a fazermos semanalmente testes a todos estes atletas que praticam desporto amador.

É fundamental que o desporto volte, mas não deixa de ser uma matéria preocupante. Para mim, claramente, deve haver programas de rastreio, sobretudo agora neste regresso, com equipas federadas, nomeadamente nos desportos de equipa que têm maior risco.