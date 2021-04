Covid-19. Ministra da Saúde admite condicionamentos no plano de vacinação

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, reconhece que as entregas das farmacêuticas e os limites de idade para administração em duas das quatro vacinas disponíveis (AstraZeneca e Janssen) "podem condicionar o plano de vacinação contra a Covid-19.

"Há dois temas que condicionam o plano: as entregas – em que temos tido contratempos e algumas situações complexas que deram origem a medidas mais musculadas da Comissão Europeia – e a situação de algumas vacinas que, no seguimento da vigilância farmacológica, foram consideradas possivelmente associadas a fenómenos adversos extremamente raros", afirmou nesta terça-feira aos jornalistas.

Em declarações prestadas após a reunião no Infarmed, que juntou especialistas, membros do Governo e o Presidente da República para a análise da situação epidemiológica do país, Marta Temido reiterou o "respeito escrupuloso pela decisão técnica", sem deixar de lembrar que "essas duas circunstâncias podem condicionar o plano de vacinação".

Antes, no Infarmed, o coordenador da "task force" da vacinação contra a Covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, revelou que as condicionantes relacionadas com idade poderão limitar a administração de meio milhão de vacinas neste segundo trimestre e cerca de 2,7 milhões no terceiro trimestre.

Contudo, a ministra da Saúde preferiu realçar o cumprimento de objetivos mais imediatos que o Governo considera estar em condições de cumprir, como a vacinação de todas as pessoas com "mais de 60 anos na terceira semana" de maio e ter mais de 70% de população vacinada no final do verão.

Foi ainda realçado o "contrapeso" proporcionado pela entrega antecipada de vacinas anteriormente contratadas à Pfizer/BioNTech, anunciado recentemente pela Comissão Europeia.