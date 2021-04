Costa pronto para "tomar decisões" sobre pandemia a "evoluir positivamente"

Veja também:

O primeiro-ministro manifestou-se satisfeito com os esclarecimentos prestados pelos especialistas na reunião do Infarmed desta terça-feira.

"As intervenções dos especialistas, na reunião de hoje no Infarmed, sobre a situação epidemiológica, foram particularmente claras", escreveu António Costa na rede social Twitter, acrescentando que o Governo está assim habilitado a "tomar as decisões" esta semana.