Acabou o estado de emergência. "Um sinal de esperança para o que nos espera", diz Marcelo

Veja também:

O Presidente da República anunciou esta terça-feira que não vai renovar o estado de emergência.

Depois de ter ouvido especialistas, as várias forças partidárias com assento parlamentar e o Governo, Marcelo Rebelo de Sousa disse que “tudo visto e ponderado, decidi não renovar o estado de emergência”.

"Nesta decisão pesou a estabilização e descida do número médio de mortos, internados em enfermaria e cuidados intensivos, assim como a redução do ‘R’ e a estabilização do número de infetados", disse o Presidente, referindo ainda o progresso no número de testes e de vacinas administradas.

Marcelo sublinhou ainda o facto de já ter passado um mês sobre a Páscoa e a primeira abertura das escolas, três semanas sobre a segunda abertura das escolas e "os sacrifícios de milhões de portugueses" desde novembro e, mais intensamente, janeiro.

Há duas semanas, Marcelo disse esperar que o estado de emergência não fosse decretado para além de abril e que se pudesse entrar numa “boa onda” em maio, situação que dependeria da evolução da dinâmica da pandemia em Portugal.

Os dados transmitidos pelos especialistas na reunião desta terça-feira, no Infarmed, estão na base desta decisão de não voltar a propor o estado de emergência.