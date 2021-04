Novos casos e mortes por Covid-19 descem na Índia

Veja também:

A Índia contou menos 41 mortos devido à Covid-19 e quase menos 30 mil casos, nas últimas 24 horas, na primeira descida dos óbitos em 14 dias e dos casos numa semana.

Ainda assim, o Ministério da Saúde indiano contabilizou 2.771 mortos e 323.144 casos da doença.

Desde o início da pandemia, o país acumulou 197.894 óbitos e 17,6 milhões de casos, situando-se, em número de mortos, atrás dos EUA, Brasil e México.

Com uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia está a braços com um surto devastador, durante o qual registou máximos diários de mortes e de contágios durante cinco dias consecutivos, o que levou vários países a oferecerem ajuda ao gigante asiático.

Hoje, Nova Deli recebeu já o primeiro envio de ajuda médica britânica, incluindo respiradores.

No domingo, os Estados Unidos decidiram enviar recursos médicos e matérias-primas para fabricar vacinas na Índia, retribuindo a ajuda que receberam daquele país no início da pandemia.

A UE também está a organizar o envio urgente de medicamentos e oxigénio para aquele país, tendo França e Alemanha igualmente prometido fornecer ajuda de emergência.

Também no domingo, o chefe do Governo de Nova Deli, Arvind Kejriwal, anunciou o prolongamento do confinamento por uma semana da cidade de 20 milhões de habitantes, a mais afetada pela nova vaga.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.109.991 mortos no mundo, resultantes de mais de 147 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.