EUA suspendem uso de máscara para vacinados fora de contexto de multidão

Os norte-americanos vacinados contra a Covid-19 não precisam de usar máscaras ao ar livre, exceto quando estão integrados numa multidão, disseram esta terça-feira as autoridades sanitárias dos Estados Unidos.

“Se estiver totalmente vacinado e quiser participar num pequeno encontro com pessoas vacinadas e não vacinadas, os dados científicos mostram que pode fazer isso com segurança, sem máscara”, afirmou Rochelle Walensky, diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), principal agência federal de saúde pública.

A nova orientação representa outra etapa cuidadosamente calibrada no caminho de volta ao normal desde a pandemia de Covid-19 que matou mais 570.000 pessoas nos Estados Unidos.

“Por outro lado, continuamos a recomendar o uso de máscara durante atividades e em locais movimentados, como estádios lotados ou concertos”, acrescentou a responsável durante uma conferência de imprensa.

A mudança acontece num momento em que mais de metade dos adultos norte-americanos já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e mais de um terço foi totalmente imunizado.

“É o regresso da liberdade”, afirmou Mike Saag, especialista em doenças infecciosas da Universidade do Alabama, em Birmingham, que saudou a mudança.

“É o regresso à possibilidade de fazer atividades normais novamente. Ainda não estamos lá, mas estamos na rampa de saída e isso é uma coisa bonita”, apontou.

Mais pessoas precisam de ser vacinadas e continuam as preocupações sobre as variantes e outras possíveis mudanças na epidemia.

Porém, Saag disse que a nova orientação é uma recompensa sensata após o desenvolvimento e distribuição de vacinas eficazes e da participação voluntária de 140 milhões de norte-americanos para serem inoculados.

O CDC, que foi cauteloso nas suas orientações durante a crise sanitária, essencialmente apoiou aquilo que muitos norte-americanos já fizeram nas últimas semanas.

Segundo o CDC, totalmente vacinadas ou não, as pessoas não precisam de usar máscaras ao ar livre quando caminham, andam de bicicleta ou correm sozinhas ou com membros da sua família.

Além disso, podem também ir sem máscara a pequenas reuniões no exterior com pessoas totalmente vacinadas.

A partir daí, o CDC tem orientações diferentes para pessoas que estão totalmente vacinadas e as que não estão.

Pessoas não vacinadas – definidas pelo CDC como aquelas que ainda não receberam as duas doses da vacina Pfizer-BioNTech ou Moderna ou a fórmula única da Johnson & Johnson – devem usar máscaras em reuniões ao ar livre que incluam outras pessoas não vacinadas e também em restaurantes ao ar livre.

Pessoas totalmente vacinadas não precisam de esconder o rosto nessas situações, segundo aquela agência.

No entanto, todos devem continuar a usar máscaras em eventos ao ar livre lotados, como eventos desportivos ou concertos.

A agência continua a recomendar máscaras em locais públicos fechados, como cabeleireiros, restaurantes, centros comerciais, museus e cinemas.

Babak Javid, médico cientista da Universidade da Califórnia, em São Francisco, disse que as novas orientações são sensatas.

“Na grande maioria dos cenários exteriores, o risco de transmissão é baixo”, referiu Javid.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.122.150 mortos no mundo, resultantes de mais de 147,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.