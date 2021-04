Estado de emergência em Elizabeth City, cidade onde homem negro foi morto pela polícia

As autoridades norte-americanas temem protestos nas ruas, depois de se saber que o homem negro morto na passada semana por polícias foi baleado na nuca e estava com as mãos no volante do carro em que seguia, quando foi atingido.

A informação foi avançada pelos advogados da família da vítima, em conferência de imprensa, depois de a advogada Chantel Cherry-Lassiter ter visto 20 segundos de imagens filmadas por uma “câmara corporal” dos polícias, juntamente com familiares de Andrew Brown Jr., morto por agentes que cumpriam mandados de busca e detenção relacionados com droga.

A morte gerou protestos noturnos e apelos por justiça em Elizabeth City, com cerca de 18.000 habitantes, e também no leste do estado da Carolina do Norte.

Até ao momento, as autoridades divulgaram pouca informação e o vídeo ainda não foi divulgado.

A advogada Lassiter afirmou que Brown não parecia ser uma ameaça para os agentes, quando tentava fazer recuar o carro junto à sua casa, afastando-se dos polícias de armas em punho.

Já questionado sobre se Brown tinha sido atingido por trás, o advogado Harry Daniels afirmou: “Sim, na parte de trás da cabeça”.

O relato de uma testemunha ocular indicava que o homem tinha sido baleado nas costas quando tentava fugir.