Wimbledon regressa em 2021 com pelo menos 25% da lotação

O torneio de ténis de Wimbledon vai disputar-se, este ano, com pelo menos 25% da lotação, anunciaram, esta terça-feira, os organizadores da prova, que não se disputou em 2020 devido à pandemia da Covid-19.

O Major de relva londrino, o terceiro da época do Grand Slam de ténis, vai começar a 28 de junho e até poderá ter mais público nas bancadas, dependendo da evolução da pandemia no Reino Unido.

Contudo, em conferência de imprensa, os organizadores não descartaram totalmente a realização de um torneio à porta fechada.

O All England Lawn Tennis Club, que organiza o torneio de Wimbledon, anunciou, ainda, o fim definitivo do "Middle Sunday" (domingo a meio do torneio), que servia para dar um dia de descanso à relva.

"Graças à melhoria da tecnologia de manutenção da relva nos últimos cinco anos e de outras medidas, estamos confortáveis de que conseguiremos tratar dos 'courts', em especial o 'court' central, sem um dia de descanso", disse o presidente do clube, Ian Hewitt.