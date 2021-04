Portugal a um empate do Euro 2022 de andebol

Apuram-se para a fase final do Euro 2022 os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos, mais os quatro melhores terceiros. A prova contará com 24 seleções, 20 das quais saídas da qualificação. As anfitriãs Hungria e Eslováquia, campeã europeia em título Espanha e a "vice" Croácia estão automaticamente apuradas.

Portugal disputou quatro jogos no grupo, que lidera com mais dois pontos do que a Islândia. Soma três triunfos, nas receções a Israel (31-22) e Islândia (26-24) e em casa da Lituânia (34-26), e uma derrota, na deslocação a Reiquiavique (32-23).

Para garantir esse objetivo, a seleção orientada por Paulo Jorge Pereira tem duas tentativas no grupo 4 de qualificação. Na quinta-feira, frente a Israel, em Telavive, e no domingo, na receção à Lituânia, em Matosinhos.

Depois de ter sido sexto classificado no Euro 2020, 10.º no Mundial 2021 – as duas melhores posições de sempre – e do inédito apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, a seleção portuguesa está a um ponto do Euro 2022. Na pior das hipóteses, como um dos quatro melhores terceiros classificados da segunda fase de apuramento.

Os regressos de Gilberto Duarte, Humberto Gomes, Alexis Borges, após lesão, bem como de Sérgio Barros e a estreia de Miguel Espinha, são os destaques dos convocados da seleção lusa para o duplo confronto de qualificação com Israel e Lituânia.

No mesmo sentido, o selecionador Paulo Jorge Pereira também promoveu o regresso ao lote de opções do ponta Sérgio Barros, que defende as cores dos romenos do SCM Timisoara, e a estreia do guarda-redes Miguel Espinha, dos espanhóis do CB Huesca.

Fora dos eleitos, em relação ao torneio pré-olímpico, ficaram os guarda-redes Diogo Valério (VFL Gummerbach, Ale) e Manuel Gaspar (Sporting), o ponta Leonel Fernandes (FC Porto), o central André José (ABC), o pivô Tiago Rocha (Sporting) e o lateral Diogo Silva (FC Porto).

O leque de opções da seleção incorpora apenas um lateral-direito de raiz, Bélone Moreira. Essa opção foi justificada pela equipa técnica com o facto de tanto André Gomes, como Fábio Magalhães e Gilberto Duarte fazerem essa posição.

De acordo com a equipa técnica portuguesa, o “foco máximo” da seleção, após a euforia da inédita qualificação olímpica para Tóquio 2020, está centrado apenas no jogo com Israel e no apuramento para o Euro 2022, sem pensar ainda no Japão.

Apesar de ter perdido o primeiro jogo por 31-22, a seleção israelita deu boa réplica até ao início da segunda parte e é um adversário muito competitivo e a ter em conta, porque está ainda empenhado no apuramento para o Euro 2022 como um dos melhores terceiros, após uma ausência de 20 anos.

Um dos aspetos a ter em conta no encontro de quinta-feira, na Sports Arena de Telavive, que poderá ter algum peso no desenrolar da partida, é que terá público e “casa quase cheia”, para a receção à seleção portuguesa.