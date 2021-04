Kei Nishikori desiste do Estoril Open devido a lesão

Kei Nishikori anunciou, esta terça-feira, a desistência do Estoril Open, devido a lesão.

O tenista japonês, de 31 anos, sofreu uma lesão na perna direita e será substituído pelo "lucky loser" espanhol Roberto Carballés Baena.

"Estou muito desapontado por ter de desistir do Estoril. Cheguei aqui cedo, tirei alguns dias de folga e tive dois dias de treino muito bons. Ontem [segunda-feira], infelizmente, dei um passo errado e lesionei o meu adutor direito. Estamos a fazer exames e não me parece grave, mas infelizmente não estarei apto para jogar nas próximas 48 horas", explicou Nishikori, atual número 41 do "ranking" ATP e antigo número quatro.

Roberto Carballés Baena, número 91 do mundo, foi eliminado no "qualifying" pelo português Nuno Borges, 331.º da hierarquia.