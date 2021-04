João Sousa "supreendido" pelo nível de Norrie

João Sousa admitiu que foi surpreendido pelo nível de Cameron Norrie, número 50 do mundo, que eliminou o melhor tenista português na primeira ronda do Estoril Open.

"Surpreendeu-me bastante o nível de jogo dele hoje. Ele acabou por ser superior a mim durante todo o encontro, ou na grande maioria, e daí a vitória dele. Fisicamente sentia-me bem, apesar de notar que ainda me falta alguma forma física, mas não há grande coisa a dizer. Ele foi superior, quase não cometeu erros, obrigou-me a ser agressivo e tentar ser eu a procurar os pontos, tal não aconteceu e, daí, ter ganho", disse.

O melhor tenista português de sempre, atual 103.º classificado do "ranking" ATP, foi derrotado pelo britânico Cameron Norrie, número 50 do mundo, em dois "sets", pelos parciais de 6-1 e 6-3.

João Sousa, campeão da terra batida estorilista em 2018, foi atropelado no primeiro "set", em que ganhou apenas um jogo. Apesar de ter equilibrado um pouco mais as forças no segundo, nunca se conseguiu recompor.

O único português na segunda ronda, equivalente aos oitavos de final, do Estoril Open é Nuno Borges, número 331 da hierarquia mundial, que na segunda-feira derrotou o australiano Jordan Thompson, número 61.

João Sousa, de 32 anos, admite que já não está ao mesmo nível de há dois ou três anos: "Desde a lesão no pé que não me movimento igual, mas, apesar disso, tenho trabalhado e treinado bem. As coisas hoje infelizmente não correram tão bem".