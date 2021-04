Dylan Groenewegen regressa de suspensão na Volta a Itália

O ciclista Dylan Groenewegen, suspenso nove meses por ter provocado a queda grave de Fabio Jakobsen na Volta à Polónia do ano passado, vai regressar à competição na Volta a Itália, anunciou a Jumbo-Visma esta terça-feira.

"O Dylan é um dos nossos líderes, mas não tem podido competir devido à sua longa suspensão. Tínhamos delineado um programa para ele regressar ao pelotão discretamente. No entanto, devido ao novo coronavírus, a Volta à Noruega foi adiada e ainda é incerto que as outras corridas onde ele iria participar se mantenham no calendário. Com esta solução, optámos por uma maior certeza, porque, após nove meses sem correr, a intenção do Dylan é voltar à competição", justificou o diretor desportivo da equipa holandesa, Merijn Zeeman, citado em comunicado.

Assim, Groenewegen, que está suspenso até 7 de maio, véspera do início do Giro, irá regressar à estrada no contrarrelógio que marca o arranque da 104.ª edição da "corsa rosa", em Turim.

"Recebi muitas mensagens calorosas depois do que aconteceu, mas também estou a contar com algumas reações negativas no meu regresso. É algo que pode acontecer. Falei com o Fabio antes de ele ir para a Turquia e foi bom ver como ele se deu bem por lá. Também eu estou desejoso de voltar a correr e estou feliz por poder fazê-lo numa belíssima corrida como a Volta a Itália", resumiu o ciclista holandês.