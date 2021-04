Vasco Seabra. “Trabalhámos como uns campeões”

O treinador do Moreirense considera que o empate contra o FC Porto “ajusta-se” e deixa elogios aos seus jogadores.

“Antes de mais, reconhecer que os nossos jogadores são fantásticos. Nós gostamos de jogar, de ter a bola e hoje trabalhámos como uns campeões frente a uma equipa que está na luta pelo título. O FC Porto depois da nossa oportunidade, obrigou-nos a descer a defender mais em baixo. Na segunda parte fechamos caminhos, tivemos mais uma oportunidade para fazer o 2-0. Mas depois do empate o resultado penso que se ajusta. Tivemos situações muito claras para fechar o jogo. O FC Porto acaba por empatar e o empate ajusta-se", refere Vasco Seabra.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos “cónegos” explicou as alterações que fez no onze.

"Tentamos refrescar e colocar jogadores que nos colocasse essa frescura e provocar calafrios no FC Porto. Eles fizeram um golo de penálti. Fizemos mais um ponto na nossa caminhada frente a um adversário difícil. É mais um na nossa caminhada", acrescentou.

Seabra comenta as dificuldades dos grandes em passar em Moreira de Cónegos.

"Este grupo tem uma alma muito grande. Amanhã, os que não jogaram hoje vão estar tristes mas sempre com uma alma enorme. Tem muito a ver com a proposta que entregamos aos jogadores, com a alma do grupo."

O Moreirense e o FC Porto empataram 1-1.