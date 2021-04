Moreirense-FC Porto. Liga repudia agressão a repórter de imagem

A Liga Portugal repudiou, esta terça-feira, a agressão a um repórter de imagem da TVI, ocorrida durante a noite de segunda-feira, após o empate do FC Porto no terreno do Moreirense, por 1-1, em Moreira de Cónegos, em encontro da 29.ª jornada da I Liga.

"A Liga Portugal apresenta uma palavra de solidariedade ao repórter de imagem da TVI, Francisco Ferreira, que estava em trabalho no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, repudiando esta e qualquer agressão verbal ou física contra elementos da Comunicação Social, que ocorram nos estádios ou nas imediações dos mesmos", pode ler-se no comunicado do organismo.

A Liga Portugal salienta que o futebol "deve ser um local de festa, mesmo numa altura crucial da época e em que as emoções estão mais fortes do que nunca".

"Apelamos a todos que mantenham a serenidade nas jornadas que faltam para terminar os nossos campeonatos. É o Futebol quem pode perder com atos irrefletidos", lê-se.