Farense e Portimonense empatam no dérbi algarvio

O Farense e o Portimonense empataram, no fecho da jornada 29, a um golo, no dérbi algarvio.

Num jogo disputado no Estádio São Luís, a equipa da casa chegou à vantagem com golo de Pedro Henrique, assistido por Ryan Gauld, aos 24 minutos de jogo.

Já perto do fim, aos 79 minutos, o Portimonense, que está bem mais tranquilo na tabela classificativa, empatou por Aylton Boa Morte.

Com este resultado, o Farense mantém o 17º lugar, em zona de despromoção, com 26 pontos. Já o Portimonense está cada vez mais perto de assegurar a manutenção, no 11º lugar da tabela, com 33 pontos somados.