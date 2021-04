Treinadores também custam milhões. Há dois português entre os 10 mais caros de sempre

O Bayern de Munique deverá pagar 25 milhões de euros, com bónus incluídos, para contratar Julian Nagelsmann ao Leipzig. Trata-se da mais cara transferência de um treinador na história do futebol mundial. A Renascença apresenta-lhe os 10 técnicos mais caros de sempre. 10. Peter Bosz e Marco Rose (5 milhões de euros) Em 2017, o Borussia Dortmund pagou cinco milhões de euros ao Ajax para contratar Peter Bosz, que levara os holandeses à final da Liga Europa, vencida pelo Manchester United, de José Mourinho. Contudo, o caro saiu mesmo muito caro, uma vez que Bosz foi demitido ao fim de seis meses, depois de uma série de oito jogos sem vencer. O Borussia Dortmund volta a figurar na lista, também com cinco milhões de euros, desta feita pelo treinador da próxima época. Marco Rose deixará o Borussia Monchengladbach no verão, para treinar Raphael Guerreiro, Erling Haaland (se o norueguês continuar) e companhia. 9. Maurizio Sarri (5,55 milhões)

Uma só época no Chelsea, em que venceu a Liga Europa, bastou a Maurizio Sarri para convencer a Juventus a levá-lo por 5,55 milhões de euros em 2019. O problema é que a aventura do antigo treinador do Nápoles em Turim também só durou uma temporada. Sarri levou a equipa de Cristiano Ronaldo à conquista da Liga italiana, mas foi eliminado da Liga dos Campeões, nos oitavos de final, pelo Lyon.

8. Ronald Koeman (6 milhões)

O agora treinador do Barcelona, em que milita o português Francisco Trincão, custou seis milhões de euros ao Everton, em 2015, após duas boas épocas no Southampton. A primeira temporada de Koeman em Liverpool terminou com um bom sétimo lugar. A segunda, porém, arrancou de forma desastrosa, com apenas seis vitórias em 17 jogos, o que levou o Everton a despedir o técnico holandês. 7/6. Mark Hughes e Brendan Rodgers (6,2 milhões)

O Xeque Mansour comprou o Manchester City em 2008 e arrancou logo com um grande investimento, de 6,2 milhões de euros, em Mark Hughes, que acabara de levar o Blackburn Rovers ao sétimo lugar da Premier League. Na primeira época, o galês conseguiu o décimo lugar. Foi despedido a meio da segunda, para a entrada do italiano Roberto Mancini, que em 2011/12 levaria o Manchester City ao título. O atual treinador do Leicester City "obrigou" o Liverpool a pagar 6,2 milhões para levá-lo do Swansea. Um risco que compensou, visto que Rodgers fez três épocas completas em Anfield e, em 2013/14, quase levou os "reds" à conquista da Premier League — para a história, fica a mítica escorregadela de Steven Gerrard no jogo decisivo. Mais perto que Brendan Rodgers só Jurgen Klopp, que na temporada passada deu mesmo o título de campeão inglês ao Liverpool 30 anos depois. 5. Adi Hutter (7,5 milhões) O Borussia Monchengladbach respondeu à saída de Marco Rose para o Borussia Dortmund com a contratação de Adi Hutter ao Eintracht Frankfurt. Na próxima temporada, o técnico austríaco, de 51 anos, terá de fazer por justificar uma luxuosa etiqueta de 7,5 milhões de euros. 4. Rúben Amorim (10 milhões)

A transferência mais sonante da temporada passada, em Portugal, foi a de Rúben Amorim do Braga para o Sporting, em janeiro, por 10 milhões de euros. O antigo internacional português, de 36 anos, nunca escondeu que aquela metade de época seria usada para preparar 2020/21, que até começou mal: o Sporting foi eliminado no "play-off" da Liga Europa pelo LASK Linz, da Áustria. Porém, a partir daí, o Sporting fez história: não perde há 29 jornadas consecutivas, encontra-se no primeiro lugar do campeonato a cinco jogos do fim, com seis pontos de vantagem, e conquistou a Taça da Liga. Rúben Amorim não o diz, mas o Sporting é mesmo candidato a sagrar-se campeão nacional, 19 anos depois.

3. Brendan Rodgers (10,44 milhões)

O treinador norte-irlandês aparece pela segunda vez na lista com uma transferência mais recente, do Celtic para o Leicester City, do português Ricardo Pereira. A boa campanha pelo então campeão escocês levou os "foxes" a despender, em fevereiro de 2019, 10,44 milhões por Brendan Rodgers, que na primeira época completa levou o Leicester ao quinto lugar da Premier League e, na atual, está a lutar pelo pódio. 2. André Villas-Boas (15 milhões)



A época de estreia pelo FC Porto (2010/11) fora de sonho, com a conquista do campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa, e a "cadeira" também o era, no entanto, chegou o Chelsea com 15 milhões de euros e André Villas-Boas rumou a Inglaterra. O treinador português, então com 34 anos (agora com 43) durou menos de uma época nos "blues", que o substituíram perto do final por Roberto Di Matteo e ainda foram a tempo de conquistar a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões.



1. Julian Nagelsmann (25 milhões de euros)

De acordo com a Sky Sports, o alemão Julian Nagelsmann, de 33 anos, deixará o Leipzig pelo Bayern de Munique, no final da época, por 25 milhões de euros, com bónus incluídos. O treinador mais caro de sempre lutou com o octacampeão alemão pela Bundesliga até à reta final, esta época, depois de, na temporada passada, ter levado o Leipzig às meias-finais da Liga dos Campeões. Elevou o patamar dos touros vermelhos e, agora, terá a tarefa de manter o Bayern no trilho da glória.