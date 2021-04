Luso-francesa Sonia Bompastor é a primeira mulher a treinar o Lyon

A antiga internacional francesa Sonia Bompastor é a nova treinadora da equipa feminina do Olympique de Lyon, a primeira mulher no cargo.

Sonia Bompastor, de 40 anos, filha de pais portugueses, sucede a Jean-Luc Vasseur, que foi esta terça-feira despedido devido à eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, aos pés do Paris Saint-Germain. As "fenottes" também estão atrás do rival no campeonato francês.

Sonia Bompastor, que foi 156 vezes internacional pela França e estava, até agora, à frente da formação do Lyon, terá a missão de devolver o "gigante" do futebol feminino, pentacampeão europeu (sete vezes no total) e campeão francês nas últimas 13 temporadas, ao trilho dos triunfos.

Desde já, a técnica enfrenta o desafio de recompor um plantel que perderá várias das suas principais referências, como a guarda-redes francesa Sarah Bouhaddi e a criativa alemã Dzsenifer Marozsán (rumam ao OL Reign, dos EUA) e centro-campista japonesa Saki Kumagai.