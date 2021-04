Leicester reforça terceiro lugar

O Leicester derrotou o Crystal Palace, por 2-1, no último jogo da jornada 33 da liga inglesa.

Os visitantes marcaram primeiro, por Zaha, mas a equipa de Ricardo Pereira virou a partida na segunda parte.

Timothy Castagne e Kelechi Iheanacho fizeram os golos dos “foxes”.

Com esta vitória, o Leicester reforça o terceiro lugar da Premier League, com 62 pontos, mais quatro que o Chelsea. Já o Crystal Palace soma 38 pontos.

A liderança do campeonato é do Manchester City, com 77 pontos, contra 67 do Manchester United.