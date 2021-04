Brendan Rodgers dá nega ao Tottenham

Brendan Rodgers, atual treinador do Leicester City, não está interessado em negociar com o Tottenham uma possível transferência para a próxima época, segundo a Sky Sports.

O técnico irlandês de 48 anos cumpre a terceira época nos "foxes" e depois de ter ficado em 5º na época passada, prepara-se para ficar no "top-4" esta temporada, o que seria um regresso do Leicester City à Liga dos Campeões desde a época seguinte ao título de campeões ingleses. O Leicester vai ainda disputar a final da Taça de Inglaterra no próximo mês.

Rodgers arrancou a época de treinador em 1996 e foi adjunto do Reading até 2004. Em 2006, arrancou a carreira de treinador principal, passando pelas reservas do Chelsea, Watford, Reading, Swansea, Liverpool e Celtic.

De acordo com a Sky Sports, Brendan Rodgers era o preferido da direção dos "Spurs" para substituir José Mourinho na próxima época, depois de Julian Nagelsmann ter aceite o convite do Bayern de Munique.

Ryan Mason vai orientar o Tottenham até ao fim da época, depois do despedimento de José Mourinho. Os "Spurs" estão em sétimo lugar, cinco pontos atrás do Chelsea, que é quarto classificado.