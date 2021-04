Bayern Munique confirma Julian Nagelsmann para a próxima época

O Bayern de Munique confirmou, esta terça-feira, que Julian Nagelsmann será o treinador principal a partir da próxima temporada.

No site oficial, o octacampeão alemão comunica que o treinador do Leipzig, de 33 anos, rumará à Baviera, onde nasceu, a 1 de julho e terá contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2026.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, da Sky Sports, o Bayern de Munique pagará ao Leipzig um montante de 25 milhões de euros, com bónus incluídos. Isto faz de Julian Nagelsmann o treinador de futebol mais caro da história. Ultrapassa o português André Villas-Boas, por quem o Chelsea pagou 15 milhões ao FC Porto no verão de 2011.

Nagelsmann será o sucessor de Hansi Flick, que anunciou a sua intenção de deixar o Bayern no final da temporada, que o clube decidiu respeitar, acordando a rescisão para o final da época. O treinador que venceu a última edição da Liga dos Campeões poderá substituir na seleção alemã Joachim Low, que deixará a "Mannschaft" após o Euro 2020.