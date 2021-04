Portugal recebe Israel em Alvalade no último amigável antes do Euro 2020

O Estádio José Alvalade, do Sporting, vai receber o último amigável da seleção nacional antes do Euro2020, a 9 de junho, contra Israel.

O jogo arranca às 19h45 horas e será o último jogo antes da seleção partir para a Hungria, onde defronta a 15 de junho a equipa do país anfitrião na estreia da competição. Antes, Portugal joga em Espanha no outro jogo de preparação.

A seleção principal regressa a Alvalade depois de ter defrontado e vencido a Suécia (3-0) em março de 2020 em jogo relativo da Liga das Nações.



Frederico Varandas, presidente do Sporting, congratula-se com a escolha: “É com sentimento de orgulho e uma enorme satisfação que o Sporting voltar a receber, em sua casa, a seleção, naquele que é o último encontro a disputar antes do arranque do Euro 2020. Apesar do atual contexto em que vivemos esperamos um Estádio José Alvalade com ambiente de vitória".