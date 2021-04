José Viale Moutinho vence Prémio D. Diniz

A obra “Cimentos da noite”, de José Viale Moutinho, venceu por unanimidade o Prémio D. Diniz, em 2021, atribuído pela Fundação da Casa de Mateus.

Nas palavras de Pedro Mexia, membro do júri, o livro é uma antologia “de quase meia década da intensa produção poética de Viale Moutinho (n.1945), também jornalista e ficcionista. Uma poesia interrogativa, elegíaca e sarcástica, que se interessa, nos mais diversos registos, pelas memórias indeléveis, as ironias quotidianas e os males da pátria”.

José Viale Moutinho nasceu no Funchal, em 1945, e estreou-se na literatura em 1968, com a novela Natureza Morta Iluminada. Jornalista e escritor, foi diretor da APE, da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia e do Círculo de Cultura Teatral e presidente da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto.

É autor de cerca de meia centena de livros para crianças, bem como de trabalhos nas áreas de investigação de Literatura Popular, da Guerra Civil de Espanha e da deportação espanhola nos campos de concentração nazis, bem como de estudos sobre Camilo e Trindade Coelho. Também traduziu romances, ensaios e peças de teatro, estas para companhias profissionais que as representaram.

Em virtude das contingências da pandemia, a habitual entrega do Prémio na Casa de Mateus aos dois galardoados realizar-se-á ao longo deste ano.

O Prémio D. Diniz foi instituído em 1980 e distingue anualmente uma obra de poesia, ensaio ou ficção.

Do júri do prémio, presidido por Nuno Júdice, fazem parte Fernando Pinto do Amaral e Pedro Mexia.