Dia Mundial da Língua Portuguesa celebrado em 44 países com 150 atividades

É a língua mais falada do hemisfério sul. A Língua Portuguesa celebra a 5 de maio, pela segunda vez, o seu Dia Mundial instituído pela UNESCO.

Um total de 44 países será palco dessas celebrações, com diversas iniciativas anunciadas esta segunda-feira, em Lisboa, numa conferência de imprensa em que participou o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e os secretários de Estado do Cinema e Audiovisual, Educação e o do Ensino Superior.



Depois de, no ano passado, as comemorações terem sido sobretudo virtuais, este ano haverá um modelo misto, com “sessões presenciais e recursos a meios digitais”, explicou o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

O ministro destacou que a dimensão virtual permite “multiplicar o impacto e o conjunto dos participantes”.

Falada nos cinvo continentes por 3,7 por cento da população mundial, a língua portuguesa é “um dos ativos globais de que o mundo dispõe”, considerou Santos Silva.

“Neste momento, em 76 países do mundo, estuda-se português, e em 44 desses países, haverá iniciativa em torno do dia 5 de maio”, sublinhou o minsitro dos Negócios Estrangeiros.

Santos Silva detalhou que as celebrações vão ter várias dimensões, desde logo uma componente de investigação, mas também de tradução, bem como de ligação a outras artes e de mobilização das populações.

Além dos países de expressão portuguesa, as comemorações do Dia Mundial vão estender-se a outras geografias. “Espanha, Alemanha, Estados Unidos da América, China, Itália, Moçambique são os seis países com mais atividades comemorativas do 5 de maio”, referiu o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, concluindo que isso “mostra a diversidade da nossa língua”.

Além de uma sessão oficial, em Lisboa, a 5 de maio, haverá, a título de exemplo, apontou o ministro, “uma conferência sobre as variedades do português que terá lugar na Alemanha, na República Checa, outra sobre a projeção da língua portuguesa como língua internacional e na Finlândia haverá uma semana em torno do portuguê".

"Na Argentina, o 5 de maio será pretexto para um Colóquio sobre o escritor Carlos de Oliveira, cujo centenário do nascimento se celebra este ano”, indicou, ainda, Santos Silva.

Em Angola, será levado a cabo o concurso #escreveumpoemacamoes, que desafia os internautas a escreverem ou declamarem um poema em língua portuguesa divulgando-o nas redes sociais. Também em Moçambique, será promovido um concurso literário em torno de “pequenas estórias pandémicas” que visa “convidar jovens estudantes a escreverem em português sobre a atualidade e sobre esta vivência da pandemia”, explicou o ministro Santos Silva.

"Divulgação da língua"



A nível literário, a data do Dia Mundial da Língua Portuguesa terá uma componente de “divulgação da língua”, indicou o titular dos Negócios Estrangeiros que deu como exemplos “o lançamento de quatros obras literárias em mandarim, na China, e a edição bilingue de Ilse Llosa”.

Previsto está também, além do apoio à tradução, um apoio à edição no Brasil, acrescentou na conferência de imprensa Nuno Artur Silva. O secretário de Estado do Cinema e Audiovisual destacou ainda um concerto que será “promovido pelo Teatro Nacional de São Carlos, com direção do maestro João Paulo Santos e a pela A Castro que será apresentada pelo Teatro Nacional de São João”.

Nuno Artur Silva lembrou ainda as comemorações dos 500 anos do nascimento de Camões que serão assinaladas em 2024/25. “Evocar Camões é mostrar como a língua portuguesa se formou em contato com outras”, referiu o secretário de Estado

Na mesma conferência de imprensa os dois secretários de Estado do Ministério da Educação referiam a componente de ensino. Sobrinho Teixeira, secretário de Estado da Edução e Ensino Superior destacou os “projetos de mobilidade de alunos dentro da CPLP”, bem como as “40 bolsas de doutoramento” atribuídas a alunos do âmbito CPLP cuja “metade do tempo de trabalho tem de ser feito nos países de onde os alunos são originários”.

Já João Costa, o secretário de Estado adjunto e da Educação referiu que o dia 5 de maio será assinalado “nos canais do Estudo em Casa e também com a publicação a revista Noesis dedicada à língua”. Também o Plano Nacional de Leitura se junta às celebrações promovendo por exemplo, a iniciativa “Eu Conto”, um podcast de contos tradicionais dos falantes de língua portuguesa ou os “Contos em Língua Portuguesa”, uma parceria entre a Porto Editora e a rede Camões.

Além de uma “edição especial da revista Latitude, a revista das escolas portuguesas pelo mundo”, disse João Costa, haverá também “sessões de cinema nas escolas” e outras iniciativas no âmbito do Plano Nacional das Artes, uma delas “uma coreografia com a leitura de poemas em língua gestual portuguesa”.

Questionado no final pela Renascença sobre se Portugal mantém o desígnio de tornar o português uma língua oficial das Nações Unidas, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse respondeu afirmativamente. Santos Silva referiu que “uma parte do caminho está feito, sendo uma língua de trabalho, por exemplo na UNESCO.”

Augusto Santos Silva apontou, contudo, linhas a serem trabalhadas, nomeadamente a “promoção global do valor da língua portuguesa”, a aposta do trabalho junto das Nações Unidas e deu como exemplo as atividades que terão lugar dia 5 de maio na sede da Escola Internacional da ONU, em Nova Iorque.

O ministro referiu ainda, a fechar, a importância da “rede das escolas no mundo”. Segundo o Santos Silva, “são pólos muito importantes na valorização da cultura e literatura em português”. Como exemplo, o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros falou do caso da primeira escola bilingue a funcionar em Londres, no Reino Unido onde desde setembro de 2020 está a ser feito ensino em português e inglês desde o pré-escolar.