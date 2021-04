Sporting volta ao trabalho com titulares de Braga no ginásio

O Sporting voltou ao trabalho esta segunda-feira de manhã, horas depois da vitória sobre o Sporting de Braga, da jornada 29 da I Liga.

Os titulares do jogo em Braga fizeram trabalho de recuperação. Os restantes treinaram normalmente no relvado, à exceção de Bruno Tabata, que realizou tratamento à lesão sofrida no treino de sexta-feira.

Na terça-feira, a equipa de Rúben Amorim cumpre folga. Volta a treinar na quarta-feira, a partir das 10h00, na Academia de Alcochete.