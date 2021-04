Sporting recebido em festa, após vitória em Braga

Os jogadores do Sporting foram recebidos em autêntico clima de festa em Alvalade, na madrugada de segunda-feira, depois da vitória em Braga (0-1), com golo de Matheus Nunes, já perto do final da partida.

Os adeptos leoninos concentraram-se e aguardaram o momento da chegada do autocarro para saudar a equipa. Um gesto de apoio de centenas de sportinguistas que os atletas também sentiram durante o percurso, entre Braga e Lisboa, com várias manifestações.