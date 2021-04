Soares Franco: "Sporting deu passo gigantesco a caminho do título"

O Sporting deu um passo gigantesco a caminho do título depois da vitória no Minho, com o Sporting de Braga, por 1-0 e ganhou uma motivação extra para o que falta jogar no campeonato.

A opinião é expressa em Bola Branca por Filipe Soares Franco, presidente do Sporting entre 2005 e 2009.

O antigo líder dos leões sublinha a importância da vitória conquistada pelo Sporting no terreno dos Guerreiros do Minho, que coloca a equipa de Rúben Amorim no trilho da conquista da Liga Portuguesa.

"Era um jogo importantíssimo frente a um adversário que ainda tem aspirações a estar no pódio. Num jogo difícil, onde o Sporting ficou reduzido a dez jogadores aos 18 minutos, foi preciso muita garra, determinação e alma para sair de lá com a vitória. Para se ganhar é preciso sorte e o Sporting também a teve e deu um passo gigantesco a caminho do título. Além de ter criado uma motivação extra para estes últimos jogos. Espero que tudo corra bem e que sejamos campeões", refere.