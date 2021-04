"FC Porto não pode falhar com o Moreirense"

Eduardo Luís considera que o FC Porto não tem margem para errar, este noite, em Moreira de Cónegos, depois da vitória do Sporting em Braga. A distância entre os dois primeiros, a seis jogos do fim para os dragões, está em sete pontos e, por isso, "o Porto não pode falhar", reforça.

"Quem assistiu ao jogo, não pensaria que o Sporting ia vencer. A verdade é que ganhou com mérito, sacrifício, sorte e com algum demérito do Braga. Perante isto, o FC Porto não pode falhar porque há que manter a distância para o Sporting e quando for possível, reduzi-la. Este jogo com o Moreirense não será fácil, a equipa de Moreira de Cónegos não está pressionada e joga com tranquilidade. Tem conseguido alguns resultados engraçados mas, mesmo assim, estará ao alcance do FC Porto", refere.