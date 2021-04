Dez anos depois da anunciada modernização, comboios elétricos já circulam na Linha do Minho

O primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos vão estar presentes, esta segunda-feira, na inauguração oficial do serviço elétrico da Linha do Minho que vai ser operado por carruagens adquiridas à espanhola Renfe.

As primeiras composições começaram a circular este domingo, com o primeiro comboio elétrico de serviço regional que saiu às 05h55 de Valença com destino ao Porto, passando por Viana do Castelo. Em sentido inverso, saiu às 06h00 da estação de Campanhã, no Porto, um comboio que entrou, às 07h20, no novo troço eletrificado em Viana do Castelo, tendo chegado a Valença às 08h01.

A eletrificação da Linha do Minho, concluída 10 anos após o anúncio da sua modernização, vai permitir a introdução de dois novos comboios inter-regionais entre Coimbra B e Valença, deixando de ser necessário o transbordo no troço que liga Nine, no distrito de Braga, à fronteira com a Galiza.

De acordo com a CP, serão, ainda, “prolongados os atuais Intercidades, de Viana do Castelo a Valença, e reforçada, durante o fim de semana, a oferta de comboios regionais entre Viana do Castelo e Valença”.